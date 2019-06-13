Эксперты Азербайджана и России обсудили перспективы проекта "Север-Юг"

Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" является не только геополитическим проектом, поскольку имеет под собой серьезную базу, нацеленную на развитие экономики стран-участниц.

Как передает Report, об этом заявил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин в ходе видеомоста Москва-Баку на тему "Транспортный коридор "Север-Юг": перспективы региональной интеграции".

По его словам, что сегодня каспийская "пятерка" наряду с подписанием соглашения по статусу Каспия, параллельно развивают диалог по данному коридору на двустороннем политическом уровне с целью интенсификации экономического сотрудничества.

"Все эта интенсификация свидетельствует о том, что отношения между этими странами необходимо выстраивать без учета внешних игроков. Нам важно политически и экономически достроить эту железную дорогу. Азербайджан максимально и успешно использует свое геостратегическое положение, стремясь извлечь выгоды из транзитных маршрутов", - подчеркнул С.Притчин.

В свою очередь, заместитель директор Русской экономической школы, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов отметил, что существуют некоторые вопросы перед странами-участницами проекта, в частности, внешнеторговые проблемы и торговые войны.

По его мнению, также существуют проблемы в системе управления макроэкономик стран-участниц, в частности, проблемы внешнеэкономического сегмента, вопросы внутреннего управления экономики, в денежно-кредитной политике, от которого зависит темп наращивания инвестиционных потоков.

Э.Мамедов выразил уверенность, что в краткосрочной перспективе все проблемы, связанные с реализацией проекта "Север-Юг", смогут быть нивелированы, что позволит выйти на необходимый уровень развития МТК и обеспечить его конкурентоспособность среди других транспортных коридоров.

В ходе видеомоста российский экономический эксперт Александр Караваев отметил, что развитие сотрудничества между Баку, Тегераном и Москвой – главный элемент этого проекта, представляющий серьезный промышленный потенциал. О продвижении работ в этом направлении можно сказать по итогам трехстороннего саммита, который пройдет в августе этого года в Москве.

Проект "Север-Юг" реализуется на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года. Азербайджан присоединился к этому соглашению в 2005 году. В целом, данное соглашение ратифицировали 13 стран - Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина. Транспортный коридор призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Он будет служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по "Север-Юг" планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.