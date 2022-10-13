Эксперт: Новостройки в Азербайджане неправильно изолируются

"В Азербайджане новостройки имеют каркасы, пространства между которыми - шириной в 40 см - прокладываются двумя рядами кирпичей. Другими словами, здания неправильно изолируются".

"В Азербайджане новостройки имеют каркасы, пространства между которыми - шириной в 40 см - прокладываются двумя рядами кирпичей. Другими словами, здания неправильно изолируются".

Как сообщает, об этом заявил специалист в сфере изоляции зданий Закир Мамедов на семинаре в Баку, посвященном энергоэффективности в Азербайджане.

"Это противоречит документам, подписанным Азербайджаном в связи с теплопроводностью. Правильная изоляция зданий позволит избежать лишних затрат. Будет эффективнее, если вместо двух рядов кирпича в зданиях прокладывать один ряд, а затем утеплять стену на 10 см с наружной стороны. Таким образом можно увеличить площадь - на каждые 10 кв/м освободить 1 кв/м. По нашим подсчетам, такой подход позволяет сэкономить порядка 70-80 тыс. манатов при строительстве 12-этажного здания", - отметил он.