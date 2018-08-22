Эксперт: Возросла активность на рынке недвижимости Баку

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "В Азербайджане стабилизация курса маната и вложения людьми накопленных денег в недвижимость способствовали росту активности на рынке недвижимости".

Об этом заявил Report президент консалтинговой и оценочной компании МВА, эксперт по рынку недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, только в августе этого года число проданных объектов в различных районах Баку по сравнению с июлем составило 3-8%. Рост цен в годовом сравнении составил 2-3%.