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    Эксперт: Возросла активность на рынке недвижимости Баку

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    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "В Азербайджане стабилизация курса маната и вложения людьми накопленных денег в недвижимость способствовали росту активности на рынке недвижимости".

    Об этом заявил Report президент консалтинговой и оценочной компании МВА, эксперт по рынку недвижимости Нусрет Ибрагимов.

    По его словам, только в августе этого года число проданных объектов в различных районах Баку по сравнению с июлем составило 3-8%. Рост цен в годовом сравнении составил 2-3%.

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