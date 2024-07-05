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Эксперт: Интеграция ТМТМ с трансазиатскими маршрутами сформирует эффективную транспортную сеть в регионе ЦА

Эксперт: Интеграция ТМТМ с трансазиатскими маршрутами сформирует эффективную транспортную сеть в регионе ЦА Интеграция Среднего коридора с трансазиатскими логистическими маршрутами поможет создать эффективную транспортную сеть через всю Центральную Азию.
Инфраструктура
5 июля 2024 г. 14:28
Эксперт: Интеграция ТМТМ с трансазиатскими маршрутами сформирует эффективную транспортную сеть в регионе ЦА

Интеграция Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ – Средний коридор) с трансазиатскими логистическими маршрутами поможет создать эффективную транспортную сеть через всю Центральную Азию.

Об этом Report заявила эксперт в области международных отношений Аимен Джамиль.

По ее словам, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может добиться значительной синергии с китайской инициативой "Один пояс - один путь", обеспечив связь между Средним коридором и трансазиатскими логистическими маршрутами.

"Это позволит создать более взаимосвязанную и эффективную сеть через всю Центральную Азию. Китай, благодаря инвестициям в инфраструктуру, опыту в области строительства и логистики, а также выступая в качестве моста для стран Центральной Азии для доступа к своему обширному рынку, может сыграть ключевую роль в экономическом развитии и процветании всего региона", - сказала она.

Напомним, 3 июля в рамках саммита ШОС в Астане была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".

Согласно документу, Китай намерен активно участвовать в строительстве и использовании Средний коридор. Китайская сторона также выражает готовность более тесно работать с Азербайджаном и с другими странами, расположенными вдоль маршрута, с целью совместно содействовать бесперебойной работе и ускоренному развитию южного коридора для грузовых поездов Китай-Европа и в обратном направлении, создавать благоприятные предпосылки для углубления регионального практического сотрудничества, совместно обеспечивать безопасность и стабильность производственно-поставочных цепочек.

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Версия на английском языке Expert: Integration of TITR with trans-Asian routes to form effective transport network in Central Asian region

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