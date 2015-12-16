​Эксперт: В следующем году ожидается относительное оживление рынка недвижимости

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Ситуация на рынке недвижимости Азербайджана в 2015 году относительно спокойная по сравнению с предыдущими годами. Эта пассивность продолжится до конца первого квартала 2016 года.

Об этом сообщил Report исполнительный директор общественного объединения "Участники рынка недвижимости" Эльнур Асадов.

Отвечая на вопрос о колебании цен на рынке недвижимости, Э.Асадов отметил, что после первого квартала 2016 года ожидается вливание денежных средств на рынок недвижимости, что приведет к определенному оживлению на этом рынке.

"В этом году также отмечается сокращение строительного рынка на 10-12% в зависимости от вида строительных материалов. В последующие годы эта цифра останется стабильной, однако оживление на рынке недвижимости повлияет и на рынок строительства. Сегодня темпы строительства очень слабые", - отметил Э.Асадов.