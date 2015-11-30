​Эксперт: В Азербайджане спрос на качественные офисные площади низок

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ С 2013 года по настоящее время в городе Баку сданы в эксплуатацию крупные площади офисных помещений.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель компании Azerbaijan Property Solutions Расул Мамедов.

"По примерным расчетам сдано в аренду свыше 170 тыс. кв. м офисных помещений, из них 120 тыс. кв. м относятся к классу "А". Однако сегодня в Баку только один объект отвечает стандарту класса "А" - здание Port Baku Towers. В центре много красивых зданий, но ни одно из них в действительности не относится к классу "А", - отметил Р.Мамедов.

Коснувшись тенденций в этом сегменте рынка недвижимости, эксперт отметил, что сейчас крупные компании покупают или берут в аренду целое здание: "Например, недавно Access Bank взял в аренду офисное помещение общей площадью 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Natavan. Кроме того, AGBank арендовал 9 тыс. кв. м офисной площади в Port Baku Towers, там же взяла в аренду крупную площадь компания BP".

Представитель компании сообщил, что в этой сфере наблюдаются как достижения, так и проблемы. По его словам, выбранные в качестве офисов помещения влияют на рыночные цены: "В целом, хотелось бы отметить, что в городе есть 37 бизнес-центров, из которых 19 относят к классу "А". В таких офисах ежемесячная арендная плата за кв. м составляет 35-37 манатов. Цены на офисы классов "B" и "C" колеблются в пределах 23-25 манатов. Однако нынешняя тенденция показывает, что потребители прежде всего уделяют внимание ценовому фактору, а качество переходит на второй план. Помещение класса "A" обычно предпочитают компании, специализирующиеся в нефтегазовой сфере, и международные организации. Несмотря на это, я считаю, что с точки зрения безопасности и качества существует необходимость в офисах этого класса ", - отметил Р.Мамедов.