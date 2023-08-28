Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора

Узбекистан видит интерес в восстановлении Зангезурского коридора, который будет содействовать наикратчайшему выходу на рынки Европы.

Узбекистан видит интерес в восстановлении Зангезурского коридора, который будет содействовать наикратчайшему выходу на рынки Европы.

Об этом Report заявил исполнительный директор узбекского центра "Стратегия развития" Элдор Туляков.

Эксперт отметил, что в вопросе достижения задач по обеспечению кратчайшего сухопутного пути из Азии в Европу, Ташкент приветствует заинтересованность Баку в продлении железнодорожных магистралей Китай-Кыргызстан-Узбекистан до Каспийского моря.

"Это существенно усилит позиции Узбекистана и Азербайджана в системе международного транзита и превратит государства Центральной Азии в ключевую наземную артерию, соединяющую Азербайджан с Китаем и регионом Южной Азии в целом", - считает Туляков.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан может стать для Узбекистана воротами в Европу, в то время как Узбекистан для Азербайджана воротами в Центральную Азию, и в целом в Азию: "В настоящее время активно используется возможности железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, обеспечивающей выход узбекских товаров на мировой рынок".

По мнению Тулякова, недавний визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан скажется на расширении двусторонних культурно-гуманитарных связей.

"В знак прочной дружбы и солидарности руководитель Узбекистана на неформальном саммите Тюркского совета в 2021 году, отметил готовность Узбекистана внести свой вклад в восстановление Карабаха. Практическим воплощением инициативы президента Узбекистана стало возведение в городе Физули современной школы имени Мирзы Улугбека, рассчитанной на 960 учеников", - добавил он.