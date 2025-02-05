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Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны

Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны Казахстан стремится сохранить свое лидирующее положение в регионе Центральной Азии в качестве ключевого транзитного хаба, фокусируясь на формировании сети эффективных трансконтинентальных маршрутов
Инфраструктура
5 февраля 2025 г. 14:00
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны

Казахстан стремится сохранить свое лидирующее положение в регионе Центральной Азии в качестве ключевого транзитного хаба, фокусируясь на формировании сети эффективных трансконтинентальных маршрутов

Об этом казахстанскому бюро Report заявил руководитель ОФ "Мир Евразии» Эдуард Полетаев.

"Объем транзита через Казахстан на фоне нынешней геополитической обстановки продолжает расти. И, учитывая уже созданную базу инфраструктуры и стремление ее обновить, республика сохраняет свои лидирующие позиции, по крайней мере, в регионе Центральной Азии, в качестве ключевого транзитного хаба", - заявил Полетаев, отвечая на вопрос том, как отразится на логистическом потенциале республики внедрение новых маршрутов, исключающих транзит через территорию Казахстана.

Речь идет о запуске в декабре прошлого года нового проекта по строительству железной дороги из Китая, которая призвана соединить сети Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана, а далее через Туркменистан, Иран и Турцию подключится к европейской сети железных дорог в рамках транспортной системы Нового шелкового пути.

"Этот проект имеет долгую историю, о нем мечтали не одно десятилетие и даже после официального запуска строительства, который состоялся в конце прошлого года, он потребует намного больше инвестиций, чем было обещано, если взять во внимание инфляцию и пр. [официальная оценка - $5 млрд - прим. автора]", - сказал Полетаев.

Он также отметил, что будущая железная дорога потребует также больше времени на строительство, так как будет пролегать через трудно доступные горные участки. "Такие проекты забирают не только больше средств, чем запланировано, но и требуют больше времени [5-6 лет]", - добавил эксперт.

По его мнению, также следует учесть такой немаловажный момент, как время доставки грузов из Китая, что является ключевым фактором для бизнеса, поэтому новый проект из Китая в обход Казахстана не сможет составить конкуренцию казахстанской инфраструктуре. Но следует продолжать ее развитие для укрепления и удержания позиции Казахстана в регионе, как основного транзитного хаба.

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