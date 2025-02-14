Эксперт: Средний коридор открывает новые бизнес-возможности в Азербайджане

Азербайджанский участок Среднего коридора создает новые возможности и перспективы для бизнеса.

Азербайджанский участок Среднего коридора создает новые возможности и перспективы для бизнеса.

Об этом сказал в интервью Report транспортный эксперт Рауф Агамирзоев.

По его словам, мультимодальный транспортный коридор, проходящий через территорию Азербайджана, привлекает все больше внимания после начала конфликта между Россией и Украиной.

"Средний коридор берет начало в Китае, железная дорога соединяет Китай и Казахстан через пограничные переходы Достык и Хоргос-Алтынколь. Далее грузы по казахстанской железной дороге доставляются в порт Актау, откуда отправляются в Бакинский порт. Пройдя через Азербайджан и Грузию, маршрут либо продолжается по железной дороге через Турцию в Европу, либо пересекает Черное море.

Изначально Средний коридор уступал Северному маршруту (через Россию) по времени доставки грузов из-за многочисленных пограничных пунктов, перевалок между видами транспорта и операционной неэффективности. Однако страны-участницы предприняли важные шаги для развития коридора, что повысило его приоритет для дальних перевозок", - сказал эксперт.

Он добавил, что еще до запуска Среднего коридора Азербайджан значительно инвестировал в реализацию транспортных проектов, а одним из ключевых стало строительство Бакинского международного морского торгового порта, способного принимать до 15 млн тонн грузов, включая 100 тыс. TEU контейнеров. Грузооборот порта ежегодно растет - в 2024 году он составил 7,6 млн тонн, что на 3,2% больше показателя 2023 года.

"Азербайджан намерен и дальше наращивать пропускную способность порта. Дано указание о начале второй фазы строительства, что увеличит мощности до 25 млн тонн и 500 тыс. TEU. Работы стартуют уже в этом году.

Таким образом, Средний коридор не только укрепляет позиции Азербайджана как важнейшего евразийского транспортного хаба, но и стимулирует деловую активность, открывая новые перспективы для инвесторов и предпринимателей", - отметил он.