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Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии

Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии Средний коридор имеет решающее значение для Италии и Европы в целом.
Инфраструктура
3 мая 2023 г. 17:11
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии

Средний коридор имеет решающее значение для Италии и Европы в целом.

Об этом Report заявил участник четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, профессор римского университета Сапиенца Даниэль Помье Винчелли в Шуше.

"Сегодня Италия на 20% зависит от поставок газа из Азербайджана. Мы должны продолжить развитие Южного газового коридора, чтобы повысить энергобезопасность Европы",- сказал он.

По словам Винчелли, на данный момент из-за новых геополитических реалий, прежде всего, вторжения России в Украину, Италия намного больше зависит от Южного коридора.

"Средний коридор, соединяя Европу с Азией через Азербайджан и Турцию, может привнести огромный вклад в развитие товарооборота. Поэтому мы поддерживаем этот проект",- резюмировал он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Orta Dəhliz İtaliya üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir”
Версия на английском языке Expert: Middle Corridor crucial for Italy

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