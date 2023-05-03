Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии

Средний коридор имеет решающее значение для Италии и Европы в целом.

Средний коридор имеет решающее значение для Италии и Европы в целом.

Об этом Report заявил участник четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, профессор римского университета Сапиенца Даниэль Помье Винчелли в Шуше.

"Сегодня Италия на 20% зависит от поставок газа из Азербайджана. Мы должны продолжить развитие Южного газового коридора, чтобы повысить энергобезопасность Европы",- сказал он.

По словам Винчелли, на данный момент из-за новых геополитических реалий, прежде всего, вторжения России в Украину, Италия намного больше зависит от Южного коридора.

"Средний коридор, соединяя Европу с Азией через Азербайджан и Турцию, может привнести огромный вклад в развитие товарооборота. Поэтому мы поддерживаем этот проект",- резюмировал он.