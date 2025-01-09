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Эксперт: Создание AZCON повысит эффективность транспортного сектора

Эксперт: Создание AZCON повысит эффективность транспортного сектора Создание Азербайджанского холдинга транспорта и коммуникаций (AZCON) повысит эффективность работы транспортного сектора.
Инфраструктура
9 января 2025 г. 16:03
Эксперт: Создание AZCON повысит эффективность транспортного сектора

Создание Азербайджанского холдинга транспорта и коммуникаций (AZCON) повысит эффективность работы транспортного сектора.

Об этом Report заявил эксперт в транспортной сфере Рауф Агамирзаев.

По его словам, в последние годы в стране проводятся системные меры для развития транспортной отрасли, повышения ее устойчивости, надежности, безопасности и соответствия экологическим стандартам.

"AZCON был создан для обеспечения устойчивой и конкурентоспособной работы транспортного и коммуникационного секторов. Государственные учреждения смогут действовать более централизованно, а пассажирские перевозки станут удобнее и безопаснее. В Баку и регионах построены современные автовокзалы, обновлены автобусные маршруты, старые и непригодные автобусы заменены новыми, а также в страну доставлено 160 электробусов. Деятельность AZCON ускорит этот процесс", - сказал Агамирзаев.

Эксперт отметил, что улучшение городской мобильности способствует экономической активности.

"Чем быстрее развивается транспорт, тем больше это влияет на экономику города и страны. AZCON обеспечит функциональную поддержку таких изменений", - считает он.

Агамирзаев также подчеркнул, что интеграция международных транспортных систем, эффективные меры в ответ на современные вызовы и приоритетное развитие перевозок в глобальном масштабе играют важную роль.

"В состав AZCON входят прибыльные государственные предприятия, такие как "Азербайджанские авиалинии", "Азербайджанские железные дороги" и "Каспийское морское пароходство". Холдинг обеспечит их более эффективную работу благодаря преимуществам Азербайджана в разных видах транспорта", - сказал эксперт.

Он добавил, что меры по развитию транспортного сектора страны уже дают результаты.

"Если в 2003 году автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 59,1 млн тонн грузов, то в 2023 году этот показатель составил 134,2 млн тонн", - сказал Агамирзаев.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "AZCON-un yaradılması nəqliyyat sektorunda effektivliyi artıracaq"

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