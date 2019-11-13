Зарубежный эксперт: Развитие коридора "Север-Юг" в будущем может стать преимуществом для Азербайджана и России

Азербайджан, эффективно использующий свое географическое положение, является активным участником ряда международных проектов. Одним из них является проект международного транспортного коридора "Север-Юг".

Но какие дивиденды Азербайджану обещает реализация проекта?

Ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя вопрос Report, отметил, что "Север-Юг", в конечном счете, может стать дополнительным фактором укрепления внутриполитической стабильности в вовлеченных в его развитие государствах:

"Не следует забывать, что МТК "Север-Юг" является фактором не только международной, но и внутренней политики в странах-участницах этого проекта - прежде всего, политики региональной. В частности, он стимулирует эти государства инвестировать в инфраструктурные проекты, позволяющих правительствам соответствующих стран укреплять связи между центром и регионами и задавать для данных территорий позитивную повестку. Вспомним, в том числе, строительство железной дороги, соединяющей Миане и Бостанабад в Иране. В России можно отметить планы по строительству магистрали в обход Волгограда – крупного проекта, также рассматриваемого в рамках развития МТК "Север-Юг".

"Крупные проекты могут становиться дополнительной несущей конструкцией для сотрудничества вовлеченных в эти проекты государств. В то же время развитие МТК "Север-Юг" как фактор долгосрочного сотрудничества с Тегераном, в будущем может стать преимуществом для Азербайджана и России. Опыт показывает, что после периодов жесткого санкционного давления на Иран уже наступали этапы смягчения таких мер и возвращения в страну тех же западных корпораций. Продолжая совместные проекты с Тегераном, Баку и Москва могут получить дополнительные конкурентные преимущества для работы в этой стране в будущем, когда санкционное давление на Иран может снова смягчиться", - сказал эксперт.

"Целый ряд недавних шагов руководства Азербайджана могут быть сигналом, в том числе, об особом внимании властей страны к реализации новых крупных инфраструктурных проектов. Это еще один шаг для развития возможностей страны в качестве транспортного хаба. При этом Азербайджан отличает достаточно высокий уровень внутриполитической стабильности, что также усиливает его привлекательность в качестве партнера по реализации масштабных проектов и в транспортной сфере. Ситуация в других государствах Южного Кавказа, также стремящихся реализовать свои возможности в рамках развития транспортных коридоров, более сложная. При таком раскладе на фоне соседских стран Азербайджан получает дополнительные конкурентные преимущества", - добавил российский эксперт.

Напомним, что первый акт соглашения о транспортном коридоре "Север-Юг", который соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан, как уже было отмечено, присоединился к данному соглашению спустя пять лет – в 2005 году. В последующие годы соглашение подписали и соответственно ратифицировали в целом 13 государств. Это – Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина.

Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году. В рамках проекта в стране были осуществлены следующие работы: построена новая дорога протяженностью 9,7 километра железнодорожной линии Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построен железнодорожный мост протяженностью 82,5 метров через реку Астарачай, построена железная дорога протяженностью 1,4 километра от моста через реку Астарачай до грузового терминала на территории Ирана. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" построили на площади 35 гектаров в Астаре (Иран) терминал по разгрузке грузов. Предполагаемые объемы грузоперевозок на участке коридора по территории Азербайджана составят 3 млн тонн на первом этапе, 5-8 млн тонн на втором этапе и 15 млн тонн на третьем этапе.