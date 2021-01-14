Эксперт: План реконструкции Карабаха должен охватывать 50-летний период

В государственном бюджете предусмотрена достаточно большая сумма на проведение работ в освобожденных от оккупации районах в 2021 году

В государственном бюджете Азербайджана предусмотрена достаточно большая сумма на проведение работ в освобожденных от оккупации районах в 2021 году. Даже если будет выделено 100 млрд манатов, за один год практически невозможно провести работу в рамках возможностей, предоставляемых этой суммой.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Эльданиз Амиров.

По его словам, работы на этих территориях будут продолжаться по плану, в определенной последовательности, как минимум, в течение шести-семи лет: “Поэтому выделенных на год средств в размере 2,2 млрд манатов будет достаточно”.

Эксперт отметил, что в последующие годы возникнет необходимость увеличения ежегодного объема этих средств: “Потому что в этом году процесс вывода с территорий оставшихся армянских вооруженных группировок, демаркации границ и другие процессы будут продолжаться еще несколько месяцев. Это замедлит проведение работ на этих территориях. В то же время, поскольку на начальном этапе больше требуются работы по "очиcтке", в последующие годы на строительные работы потребуется меньше средств”.

Э. Амиров говорит, что на начальном этапе необходимо более быстрое и качественное проведение уже начатых работ по разминированию: “Затем необходимо рассмотреть вопросы усиления материально-технической базы для укрепления границ не только с Арменией, но и южных границ, перешедших под наш контроль. Параллельно с этими работами должны быть разработаны и постепенно претворены в жизнь масштабные планы реконструкции основной коммунальной инфраструктуры. Я говорю именно о реконструкции, а не о восстановлении, поскольку восстановленная инфраструктура не позволит реализовать сложные проекты, которые будут реализованы через 10 лет. Поэтому при реализации первичных инфраструктурных проектов они обязательно должны быть рассчитаны на долгосрочный период”.

Эксперт отметил, что для этого сначала должен быть составлен комплексный план реконструкции целых территорий, который должен охватывать период до 2070 года: “То есть должен быть подготовлен 50-летний план этих территорий, и только после этого разработаны концепции инфраструктурных проектов. Это касается строительства дорог, прокладки электрических, газовых и водопроводных линий. Срок использования проектов, реализуемых по этим 4 направлениям, должен охватывать долгосрочный период – 50 лет”.

По его словам, один из самых важных вопросов, на который следует обратить внимание при реализации инфраструктурных проектов, связан со строительством населенных пунктов: “В настоящее время практически все эти населенные пункты находятся в состоянии полного разрушения, и есть необходимость их строительства. Выполнение всех этих работ - дело не одного года. Даже если эта работа будет проведена в ближайшие годы, сегодня ее план должен быть составлен так, чтобы четыре инфраструктурных проекта, о которых я упоминал выше, были реализованы в соответствии с этим планом. А самое главное, эти поселения должны быть построены не так, как в довоенное время, а более комплексно. Например, у нас есть такие территории, где в пределах одного большого комплексного поселения можно разместить 10 и даже 20-25 сел. В некоторых случаях это должно быть выполнено в виде больших комплексов”.

Что касается преимуществ комплексной застройки населенных пунктов, то, по мнению эксперта, можно привести достаточно плюсов: “К примеру, прокладка дорог протяженностью 20-30 км в каждом из 20 направлений означает прокладку 400-500 км в совокупности. Объединив их в один населенный пункт, вы увидите, сколько километров дорог не надо будет лишний раз строить. Применив это к реализации водных, газовых и электрических проектов, эффективность возрастет еще в 4 раза”.

Эксперт считает, что работа на этом не заканчивается: “После завершения работ необходимо будет обслуживать эти линии коммунальной инфраструктуры. Строительство комплексных населенных пунктов также освобождает нас от обслуживания тысяч километров таких линий. Речь не только о физическом труде, но и миллионах затрат ежегодно".

В заключение он отметил, что на этом преимущества не заканчиваются: “Есть достаточно преимуществ в создании рабочих мест, предприятий, получении дополнительных земель для хозяйств, организации учебных заведений в комплексном поселении. Поэтому этот фактор обязательно должен учитываться на каждом этапе инфраструктурных работ”.