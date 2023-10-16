Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа

Открытие региональных транспортных коммуникаций может сыграть большую роль для социально-эконического развития Южного Кавказа.

Открытие региональных транспортных коммуникаций может сыграть большую роль для ускорения социально-экономического развития Южного Кавказа.

Об этом Report заявил исследователь и независимый экономист Улугбек Камалетдинов.

"Это, в первую очередь, позволяет снизить время доставки и стоимость транспортировки, что способствует увеличению конкурентоспособности продукции и развитию международной торговли, а также привлечению иностранных инвестиций", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что расширение транзита и развитие транспортной инфраструктуры создает новые рабочие места и стимулирует экономический рост, так как строительство и обслуживание дорог и портов требует значительного числа рабочей силы, а значит способствует снижению безработицы и улучшению жизненного уровня местного населения.

"И самое главное, улучшенные транспортные связи делают регион Южного Кавказа более привлекательным для инвесторов, что может способствовать развитию промышленности, туризма и других отраслей экономики", - добавил Камалетдинов.

Узбекский исследователь также рассказал про роль Зангезурского коридора в этом вопросе: "Стратегическое значение Зангезурского коридора заключается в его потенциале для развития транспортной инфраструктуры, торговли и экономики в регионе". Он предоставит дополнительные возможности для транзита товаров и услуг между Европой, Индией и странами Центральной Азии.

"Зангезурский коридор может быть использован для транспортировки энергетических ресурсов из Азербайджана, таких как нефть, газ и электроэнергия, что будет способствовать диверсификации энергетических маршрутов и обеспечению энергетической безопасности региона.

Несомненно, этот коридор может стать мостом для укрепления связей между Арменией и Азербайджаном и их мирного сосуществования. Это зависит от успешности в подписании мирного соглашения и установления доверия между обеими странами", - заключил Улугбек Камалетдинов.