Эксперт о причинах глобального авиакризиса

С наступлением отпускного сезона авиасообщения по всему миру заметно активизировались. Однако пассажиры в ряде стран все чаще сталкиваются с трудностями покупки авиабилетов, часами ожидают задерживающийся рейс и не могут найти варианты с прямыми перелетам

С наступлением отпускного сезона авиасообщения по всему миру заметно активизировались. Однако пассажиры в ряде стран все чаще сталкиваются с трудностями покупки авиабилетов, часами ожидают задерживающийся рейс и не могут найти варианты с прямыми перелетами в авиакомпаниях и агрегаторах. О причинах возникновения авиакризиса российскому бюро Report рассказал главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.



"Когда в 2020 году началась пандемия, закрылись границы, тем самым все ушли на карантин и пассажиропоток пропал. Пандемия длилась достаточно долго, волны коронавируса повторялись. Авиакомпании в период отсутствия пассажиропотока пытались минимизировать свои издержки, потому что не было выручки, то есть платить зарплату сотрудникам было нечем", - отмечает Гусаров.

По мнению эксперта, именно поэтому авиакомпании уволили тысячи людей, тем самым сократив свои издержки, расходы, и привели свои мощности к тем объемам, которые на тот момент были востребованы: "Сейчас после исчезновения пандемии все вновь хотят путешествовать, а у авиакомпаний нет персонала, для набора которого требуется время. Когда пошел взрывной спрос на воздушные перевозки, авиакомпании во всем мире стали заявлять, что они не могут обработать весь объем, им не хватает персонала".

Как отмечает Гусаров, отсутствие персонала, является главной и основной причиной авиационного кризиса: "Если посмотреть на компании, которые объявляют, что не могут выполнить всю полетную программу, то причиной этому они отмечают, что отсутствие персонала, а в частности пилотов".

Гусаров подчеркнул для развития объема перевозок до востребованного уровня потребуется еще время. При этом, по его словам, ситуация могла осложниться после введения антироссийских санкций: "Введенные санкции в отношении России также частично могут повлиять на авиакризис. Россияне летят в Европу транзитом, соответственно в первую очередь увеличились цены. При этом увеличить количество полетов невозможно из-за введения санкций в отношении российских авиакомпаний и самолетов. Российская сторона не может использовать большую часть воздушных парков для полетов по этим направлениям".

Эксперт отметил, что ввиду ответных санкций европейские авиакомпании не могут летать через территорию России транзитом в Азию. В связи с этим им необходимо облетать территорию РФ, что удлиняет маршрут и сильно влияет на цены.