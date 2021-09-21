Эксперт: Наличие водительских прав у владельцев мопедов вынудит их быть ответственными

Введение государственного регистрационного знака для мопедов, а также требование к наличию водительских удостоверений у владельцев мопедов в Азербайджане заставит их быть более ответственными.

Введение государственного регистрационного знака для мопедов, а также требование к наличию водительских удостоверений у владельцев мопедов в Азербайджане заставит их быть более ответственными.

Об этом Report сообщил эксперт по транспортным вопросам Эльданиз Джафаров.

Сегодня начальник Управления по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов заявил, что в ближайшее время в Азербайджане будут внесены изменения в законодательство касательно водителей мопедов.

По его словам, за последнее время произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов. В результате погибли 3 человека, 10 получили ранения. Поэтому было принято решение о внедрении государственного регистрационного знака для мопедов, а водители мопедов наряду с владельцами других транспортных средств, будут получать водительские удостоверения (A1).

Э.Джафаров отмечает, что до сих пор мопеды в Азербайджане рассматривались не как средство передвижения, а как средство для занятия спортом или развлечений: "Тем не менее, с ростом спроса на перевозки в период пандемии коронавируса (COVID-19) количество таких транспортных средств значительно увеличилось. Но поскольку наши водители не привыкли видеть этот тип транспортного средства на дорогах и воспринимать как участника движения, то и случаются ДТП. Вместе с тем, подавляющее большинство аварий происходит из-за тех, кто ездит на малогабаритных мопедах и мотоциклах. В некоторых случаях из-за отсутствия государственного регистрационного знака возникают трудности с поиском водителей мопедов, которые провоцируют ДТП или нарушают правила. В свою очередь, это усложняет возмещение убытков страховыми компаниями и т.д. В этом смысле регулирование, с одной стороны, облегчит работу дорожной полиции, а с другой стороны, будет эффективным для профилактики аварий".

По словам эксперта, регулирование данной сферы не окажет негативного влияния на привлекательность этих транспортных средств. "Как мы знаем, мопеды с моторами малого объема и мотоциклы у нас покупают в основном компании, занимающиеся услугами доставки. Поэтому новые правила, скорее всего, не окажут негативного влияния на их продажу и эксплуатацию. Основным вопросом является спрос на эти транспортные средства. Видимо, в ближайшее время спрос будет на достаточном уровне. В любом случае, было бы хорошо, если бы новые правила не выходили за рамки уже сложившихся международных стандартов, касающихся регулирования в этой области".