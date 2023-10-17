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Эксперт: Наличие платной дороги увеличит возможности туризма и грузоперевозок

Эксперт: Наличие платной дороги увеличит возможности туризма и грузоперевозок Платный участок автомагистрали Баку-Губа-госграница с Россией, берущий начало от поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев, даст значительный толчок развитию туризма и грузоперевозок в регионе.
Инфраструктура
17 октября 2023 г. 18:34
Эксперт: Наличие платной дороги увеличит возможности туризма и грузоперевозок

Платный участок автомагистрали Баку-Губа-госграница с Россией, берущий начало от поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев, даст значительный импульс развитию туризма и грузоперевозок в регионе.

Об этом Report заявил эксперт в области экономики Амал Гасанлы, комментируя решение Тарифного совета по данной дороге.

По его словам, тарифы, установленные для платной дороги в Азербайджане, вполне оптимальны в сравнении с другими странами региона: "Плата за проезд позволит сократить расходы государственного бюджета на содержание дороги. Сэкономленные средства можно будет направить на другие важные инфраструктурные проекты. Создание прилегающей к дороге инфраструктуры повысит занятость населения и позволит реализовать туристический потенциал региона".

"В Азербайджане, особенно за последние 20 лет, проделана большая работа в области развития дорожной инфраструктуры. В стране построено, реконструировано и отремонтировано около 21 тыс. км автомобильных дорог, проспектов и улиц. В частности, в Баку построено, реконструировано и отремонтировано более 2 тыс. км автодорог и 5,1 тыс. км межпоселковых автомагистралей. По сравнению с 2003 годом протяженность магистралей первого технического класса увеличилась в 9 раз и составила 1 025 км.

Сегодня эти работы проводятся в еще более интенсивной форме, в частности на освобожденных от оккупации территориях. Прокладываются новые дороги, строятся мосты и тоннели. Проделанная работа в конечном итоге увеличивает транзитные возможности страны и стимулирует развитие национальной экономики", - добавил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Ödənişli yolun olması turizm və yükdaşıma imkanlarını artıracaq"

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