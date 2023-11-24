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Эксперт: Модернизация транспортной инфраструктуры Азербайджана повысит скорость грузоперевозок

Эксперт: Модернизация транспортной инфраструктуры Азербайджана повысит скорость грузоперевозок Модернизация транспортной инфраструктуры Азербайджана повысит безопасность и скорость грузоперевозок.
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 13:24
Эксперт: Модернизация транспортной инфраструктуры Азербайджана повысит скорость грузоперевозок

Модернизация транспортной инфраструктуры Азербайджана повысит безопасность и скорость грузоперевозок.

Об этом сказал Report эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев, комментируя утвержденный накануне главой государства "План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок на 2024-2026 годы".

По его словам, геостратегическое расположение Азербайджана требует продолжения работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры как по транспортному коридору Восток – Запад, так и Север – Юг.

"Новые реалии требуют реализации новых инфраструктурных проектов. Например, модернизация железнодорожной магистрали Алят-Османлы-Астара, а также прокладка новых путей в некоторых участках вдоль морского побережья удовлетворят растущий спрос на перевозку грузов. Это также повысит безопасность и скорость грузоперевозок. Кроме того, это поспособствует диверсификации транспортной инфраструктуры Азербайджана в соответствии с растущим спросом на грузоперевозки в направлениях Восток-Запад и Север-Юг", - сказал эксперт.

Агамирзаев полагает, что введение в эксплуатацию участка коридора Восток-Запад в соседней Грузии в следующем году сделает возможным более быструю доставку грузов из Бакинского порта в грузинский порт Поти.

"Также до конца этого года планируется завершить работы на участке транспортного коридора Баку – Тбилиси - Карс в Грузии. Это позволит увеличить текущие объемы перевалки грузов до 5 млн тонн", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycanın geostrateji mövqeyi dəmir yolu infrastrukturunun modernləşdirilməsində davamlılığı tələb edir”

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