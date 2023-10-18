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Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам

Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам Международный транспортный коридор "Север-Юг" играет важную роль в развитии Южного Кавказа, предоставляя региону доступ к международным рынкам.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам

Международный транспортный коридор "Север-Юг" играет важную роль в развитии Южного Кавказа, предоставляя региону доступ к международным рынкам.

Об этом Report заявил исследователь и независимый экономист из Узбекистана Улугбек Камалетдинов.

"Коридор "Север-Юг" в Иран через территорию Азербайджана является важной транспортной артерией, так же как "Восток-Запад", который соединяет Каспийское море с Черным через Грузию и Средиземным через Турцию и предоставляет возможности для транзита товаров из Центральной Азии, Китая в Турцию и по ее территории - в Европу", - сказал он.

По мнению Камалетдинова, оба коридора играют важную роль в развитии Южного Кавказа, давая региону доступ к международным рынкам и способствуя экономическому развитию, поддерживая развитие транспортной инфраструктуры, туризма и торговли, обеспечивая связь между Северным и Южным Кавказом.

"В целом, открытие всех транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, включая коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также Зангезурский коридор, будет способствовать развитию экономики, укреплению политических связей и воцарению мира в этом регионе. Это откроет новые возможности для взаимовыгодной торговли, вложения инвестиций, а также укрепит сотрудничество между странами Южного Кавказа и Центральной Азии", - заключил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Şimal-Cənub dəhlizi Cənubi Qafqaz regionuna beynəlxalq bazarlara çıxış imkanı verir"

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