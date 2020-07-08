Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание

Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание

Несмотря на требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте, многие все еще смотрят на это сквозь пальцы.

Эксперт по транспорту Эльмеддин Мурадлы сказал Report, что пассажирам, которые ведут себя безответственно, следует мягко делать замечание:

"Общественное порицание, социальная ответственность – актуальные термины последних дней. В своих выступлениях руководство страны призывает граждан быть ответственными и делать замечание проявляющим безответственность. Но в настоящее время напряженность в обществе настолько возросла, что, если вы укажете кому-то на необходимость ношения маски, это может привести к драке. Поэтому замечание нужно делать мягко. Например, в европейских странах есть такие лозунги: "Благодарим за то, что вы не мусорите во дворе". Мы также можем использовать подобное. К примеру, в салонах автобусов использовать лозунг "Спасибо за то, что вы носите маску".

Он также подчеркнул, что одновременное замечание со стороны нескольких пассажиров также может дать эффект: "Иногда один человек делает замечание и получает грубый ответ, другие же довольствуются просто наблюдением за происходящим. Ношение маски и соблюдение дистанции - это вопрос ответственности каждого в отдельности. Некоторые люди все еще не хотят принять это. А когда видят полицию, сразу же следуют требованиям из-за страха быть оштрафованными. Но невозможно для контроля за соблюдением требований в каждом из автобусов выделить отдельного полицейского. Люди должны осознавать свою ответственность".