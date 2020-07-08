О нас
Report Georgia

Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание

Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание
Инфраструктура
8 июля 2020 г. 17:33
Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание

Несмотря на требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте, многие все еще смотрят на это сквозь пальцы.

Эксперт по транспорту Эльмеддин Мурадлы сказал Report, что пассажирам, которые ведут себя безответственно, следует мягко делать замечание:

"Общественное порицание, социальная ответственность – актуальные термины последних дней. В своих выступлениях руководство страны призывает граждан быть ответственными и делать замечание проявляющим безответственность. Но в настоящее время напряженность в обществе настолько возросла, что, если вы укажете кому-то на необходимость ношения маски, это может привести к драке. Поэтому замечание нужно делать мягко. Например, в европейских странах есть такие лозунги: "Благодарим за то, что вы не мусорите во дворе". Мы также можем использовать подобное. К примеру, в салонах автобусов использовать лозунг "Спасибо за то, что вы носите маску".

Он также подчеркнул, что одновременное замечание со стороны нескольких пассажиров также может дать эффект: "Иногда один человек делает замечание и получает грубый ответ, другие же довольствуются просто наблюдением за происходящим. Ношение маски и соблюдение дистанции - это вопрос ответственности каждого в отдельности. Некоторые люди все еще не хотят принять это. А когда видят полицию, сразу же следуют требованиям из-за страха быть оштрафованными. Но невозможно для контроля за соблюдением требований в каждом из автобусов выделить отдельного полицейского. Люди должны осознавать свою ответственность".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Virusa qarşı məsuliyyətsiz yanaşan insanlara ictimai qınaq bildirilməlidir”

Новости партнеров

Другие новости из категории

Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере
Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере
8 июля 2020 г. 16:36
В Бинагадинском районе Баку не будет воды
В Бинагадинском районе Баку не будет воды
8 июля 2020 г. 12:28
В Насиминском районе Баку отключили воду
В Насиминском районе Баку отключили воду
6 июля 2020 г. 14:51
В Баку вновь начали действовать экспресс-автобусы 
ФотоВ Баку вновь начали действовать экспресс-автобусы 
6 июля 2020 г. 08:44
Проблема с водоснабжением Саатлинского района будет решена
Проблема с водоснабжением Саатлинского района будет решена
3 июля 2020 г. 22:00
Пандемия парализовала рынок недвижимости
Пандемия парализовала рынок недвижимости
3 июля 2020 г. 17:43
Движение на одном из проспектов Баку ограничивается
Движение на одном из проспектов Баку ограничивается
3 июля 2020 г. 14:51
Страны СНГ утвердили план организации пассажирских перевозок по железной дороге после пандемии
Страны СНГ утвердили план организации пассажирских перевозок по железной дороге после пандемии
3 июля 2020 г. 14:37
В Баку вновь на линии выйдут экспресс-автобусы
В Баку вновь на линии выйдут экспресс-автобусы
3 июля 2020 г. 14:36
Boeing прекратит выпуск самолетов 747 через два года
Boeing прекратит выпуск самолетов 747 через два года
3 июля 2020 г. 00:41

Последние новости

17:51
SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера Энергетика
17:49
AZAL стал маркетинговым партнером Belavia Инфраструктура
17:41
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас Финансы
17:33
Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание Инфраструктура
17:29
Ravan Sigorta уходит с рынка   Финансы
16:54
ФотоАрмения совершила очередную провокацию на линии фронта Нагорно-карабахский конфликт
16:48
При стрельбе в США погибли четыре человека Другие страны
16:41
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат Шоу-бизнес
16:36
Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере Инфраструктура
16:34
Температура воздуха в Азербайджане резко понизится Экология
16:17
Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить? Здравоохранение
15:47
Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19 Бизнес
15:25
Иран отказался от предложения Украины обсудить выплаты за сбитый Boeing Другие страны
15:14
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 94 объектах Здравоохранение
15:08
В Габале в труднодоступной горной местности начался пожар Происшествия