Эксперт: Грузоперевозки по БТК и коридору "Север-Юг" увеличатся - КОММЕНТАРИЙ

"Грузоперевозки по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и транспортному коридору "Север-Юг" увеличатся".

Об этом Report сказал эксперт по транспортной инфраструктуре Ясин Мустафаев.

"Железная дорога – выгодный вид транспорта в грузоперевозках. Основной момент здесь заключается в том, что перевозка тяжелых и крупногабаритных грузов по ней в отличие от альтернативных дорог более выгодная. С учетом того, что в стране сейчас наблюдается период обновления и развития железных дорог, мы можем стать свидетелями того, что соответственно увеличится использование данным видом транспорта. Если эта тенденция будет точно продумана, спланирована и реализована, понятно, что перевозки стремительно возрастут. К тому же если учесть выгодное географическое положение нашей страны, можем предположить, что польза от работ по реконструкции и усовершенствованию будет довольно большой. Согласно статистическим данным, мы также видим рост объема грузоперевозок. Так, грузоперевозки по БТК выросли на 42%. В данном направлении осуществляются и местные, и транзитные грузоперевозки. Прогнозируется, что растущий темп в перевозках будет продолжаться на протяжении нескольких лет. В связи с тем, что идет процесс присоединения к этой железнодорожной линии различных международных проектов, ожидается рост грузоперевозок".

Я.Мустафаев подчеркнул, что в прошлом году перевозки по коридору "Север-Юг" выросли на 38%: "Это направление тоже важно со стратегической точки зрения. Подразумевается, что на севере скандинавские страны, а также Россия, на юге такие крупные страны, как Иран, будут осуществлять обмен грузами преимущественно по данной дороге. Политические, экономические процессы в регионе также показывают, насколько значим данный коридор. После реконструкции железнодорожной линии Алят-Астара если движение поездов будет скоростным и удобным, предполагается рост объема грузов".

Напомним, что Баку-Тбилиси-Карс открылся 30 октября 2017-го года. Эта самая короткая дорога не только между тремя странами, но также между Азией и Европой. БТК позволяет более чем в два раза сократить время на перевозку грузов. Данная железная дорога упрощает выход стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана на европейский и мировой рынки. Участок протяженностью 504 километра БТК, общая протяженность которого составляет 846 километров, приходится на Азербайджана. 263 километра железнодорожной линии пролегают по территории Грузии, 79 километров – Турции. По этой дороге на первом этапе планируется транспортировка 5 млн тонн грузов, на последующем этапе - 17 млн тонн, а в будущем еще больших объемов грузов.