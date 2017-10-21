Эксперт: Цены на жилье в России будут падать еще минимум 2-3 года

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Снижение активности покупателей на московском рынке жилья объясняется отсутствием у населения денежных средств на приобретение собственной недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко.

"По нашим прогнозам, цены будут падать еще минимум 2-3 года и упадут в рублях к 2020 году еще процентов на 20-30% от прежней стоимости. Стабилизацию цен на жилые квартиры ждем где-то году к 2020-му", - сказал он.

По данным Росреестра Москвы, в первые три квартала текущего года отмечается снижение количества сделок более чем на 30% по сравнению с прошлым годом (327,6 тыс. против 477,4 тыс.), при этом количество договоров по ипотеке выросло на 13% (36,3 тыс. против 31,6 тыс.).

"Общее число сделок снизилось не потому, что людям не нужно жилье, а потому, что у людей нет денег. Покупательская способность у людей упала. При этом количество покупок квартир в кредит выросло, то есть даже те оставшиеся покупатели недвижимости покупают ее не на живые деньги, а за счет кредитов", - объяснил Репченко корреляцию показателей столичного Росреестра.