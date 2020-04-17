Эксперт: Азербайджан - лидер региона в реализации транспортных проектов

Азербайджан располагает финансовые системой, рекомендованной для инвесторов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье руководителя аналитической группы Центра исследований Центральной Азии и Кавказа в Институте востоковедения (Москва), научного сотрудника Chatham House Станислава Притчина.

Автор статьи приводит данные доклада группы аналитиков из Экспертного центра ECED под названием "Карта инвестиционной привлекательности стран Центральной Азии и Южного Кавказа 2020".Так, по словам Притчина, первый раздел исследования посвящен позициям стран региона в различных рейтингах. Основой для многих инвесторов являются показатели макроэкономической стабильности трех ведущих рейтинговых агентств - Fitch, Moodys и Standard and Poors. "Здесь не было сюрпризов, страны с лучшими и наиболее стабильными финансовыми системами в регионе, Казахстан и Азербайджан, имеют инвестиционные рейтинги, то есть финансовые системы, рекомендованные для инвесторов",- отмечает он, подчеркивая, что "Азербайджан поднялся с 63-го места в 2016 году на 25-е в 2019 году; За те же три года Казахстан улучшил свои позиции с 49-го на 28-е место. Но есть и негативные тенденции. Рейтинг Армении опустился с 35 на 47-ое место".

Согласно второму отчету, посвященному макроэкономическим показателям, размеру экономики, объему рынка, покупательной способности, наиболее привлекательными являются крупнейшие страны региона: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.

"Эти государства имеют достаточно большой рынок, природные ресурсы и устойчивые политические модели, которые позволяют им реализовать свой экономический и инвестиционный потенциал",-отметил автор статьи.

Абсолютным лидером Азербайджан в данном рейтинге является в транспортной сфере: "Азербайджан систематически разрабатывает крупные транспортные проекты внутри страны и субсидирует их развитие за рубежом".