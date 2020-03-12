Российский эксперт: Азербайджан добился многого в реализации проекта Север-Юг

Азербайджан добился многого в реализации проекта международного транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Report, об этом заявил российский эксперт Станислав Притчин на круглом столе, посвященном азербайджано-российским отношениям на фоне ситуации в регионе.

"Объективно говоря, я скептически отношусь к запуску проекта в этом году, потому что Иран не смог серьезно достроить свою инфраструктуру, а Азербайджан же в свою очередь добился многого в этом направлении. В настоящее время основная задержка связана с Ираном, потому что он не достроил внутренний участок своей дороги", - заявил С.Притчин. По его словам, ужесточение американских санкций и распространение коронавируса в Иране непосредственно будет влиять на скорость развития проекта, однако вряд ли стоить ожидать окончательного запуска проекта в текущем году.

Говоря о стабилизации на рынке нефти политолог спрогнозировал, что данный процесс может занять несколько больше, чем "несколько месяцев", о которых говорили в России. "До разрыва сделки коронавирус больше всего влиял на основного импортера нефти, то есть на Китай. На рынке долгое время присутствовал переизбыток предложения, сам же ОПЕК был нацелен на стабильность на рынке", - указал С.Притчин.

По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе выход из сделки будет создавать дополнительное давление на рынок. "Низкие цены на нефть, ограничение инвестиций в итоге может привести к дефициту на рынке нефти», - подчеркнул российский эксперт. Он отметил, что один из драйверов американской экономики является сланцевый производитель, который требует больше вложений и высокой цены на нефть, однако в условиях нестабильности данный рынок потребовал искусственных мер поддержки со стороны руководства США. "Вопрос поддержки сланцевиков со стороны Трампа является принципиальным. Мы ждем, когда потребление будет превышать предложение на рынке", - отметил российский политолог.