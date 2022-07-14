Эксперт: Азербайджан может стать транзитным хабом для россиян

"Мне кажется Азербайджан может стать транзитным узлом для россиян. Например, как Турция построила транзитный хаб и является основным транзитным маршрутом в сторону Европу. И Баку может стать таким же транзитным узлом, для россиян. С точки зрения экономики

"Азербайджан может стать транзитным узлом для россиян. Например, как Турция построила транзитный хаб и является основным транзитным маршрутом в сторону Европы. И Баку может стать таким же транзитным узлом для россиян. С точки зрения экономики это всегда очень выгодно".

Об этом российскому бюро Report заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Гусаров отметил, что отдых в Азербайджане может стать заменой для туристов из России: "Поток российских туристов в страны СНГ, включая Азербайджан, возможен. Если авиасообщение будет нормальным и стабильным, а также, если будет возможность его увеличить на взаимной основе, то можно будет рассчитывать на увеличение туристического потока".

Эксперт также отметил, что сегодня во многом из-за отсутствия прямых полетов люди вынуждены находить альтернативные локации для отдыха.