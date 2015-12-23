​Эксперт: 2016 год будет самым тяжелым для рынка недвижимости

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ После проведенной 21 декабря второй девальвации национальной валюты Азербайджана на рынке недвижимого имущества города Баку царит неопределенность.

Об этом сообщил Report эксперт Нусрат Ибрагимов: "Покупатели и продавцы не могут принять решения и следят за ситуацией. Это продлится до стабилизации ситуации на рынке".

Однако эксперт отмечает, что подобная ситуация носит временный характер. В связи с искусственным повышением цен на дома в последние дни Н.Ибрагимов сказал, что подобные попытки наблюдались и во время девальвации 21 февраля: "Это не дало результата и цены на недвижимость вернулись к прежнему уровню".

Также ожидается снижение цен на рынке аренды жилья. Н.Ибрагимов считает, что девальвация не влияет на этот сегмент рынка, потому что оплата здесь производится в манатах. По мнению эксперта, по мере обесценивания маната продажа квартир будет производиться в долларах.

Эксперт отмечает, что 2016 год будет самым тяжелым для рынка недвижимости с точки зрения активности и цен: "Неизбежно двузначное процентное сокращение цен".

Статистика цен на выставленные на продажу квартиры в городе Баку (AZN)

2015 год Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Месячная динамика, % -1,68 -1,28 -2,91 -3,03 -2,96 Г.Баку, общее Общее 1 477,83 1 458,91 1 416,41 1 373,51 1 332,85 Первичный рынок 1 429,31 1 413,02 1 379,32 1 344,28 1 312,15 Вторичный рынок 1 582,73 1 561,24 1 519,67 1 466,93 1 415,44 Бинагадинский район Общее 1 419,51 1 405,26 1 363,68 1 334,48 1 318,88 ПР 1 367,60 1 378,45 1 317,65 1 301,31 1 297,94 ВР 1 483,87 1 442,71 1 423,91 1 381,20 1 348,96 Низаминский район Общее 1 342,06 1 308,93 1 274,82 1 237,46 1 197,86 ПР 1 228,18 1 204,08 1 183,64 1 170,67 1 135,35 ВР 1 425,36 1 397,35 1 348,01 1 291,18 1 254,37 Наримановский район Общее 1 718,60 1 687,04 1 630,41 1 590,28 1 574,55 ПР 1 724,38 1 696,24 1 632,26 1 586,66 1 575,08 ВР 1 711,83 1 674,56 1 625,07 1 594,22 1 573,98 Насиминский район Общее 1 741,52 1 716,02 1 676,55 1 594,05 1 580,77 ПР 1 748,61 1 735,00 1 683,28 1 607,01 1 597,70 ВР 1 731,88 1 688,42 1 666,00 1 579,30 1 563,47 Гарадагский район Общее 1 001,15 991,35 963,71 951,63 950,12 ПР 944,13 988,79 874,63 - - ВР 1 021,52 992,21 951,08 - - Сабунчниский район Общее 1 091,57 1 071,61 1 045,82 1 013,32 984,35 ПР 934,23 922,06 943,26 936,23 924,44 ВР 1 293,56 1 224,15 1 137,89 1 095,30 1 042,14 Сураханский район Общее 1 133,26 1 094,64 1 055,82 1 006,68 970,06 ПР 855,15 828,17 778,43 762,42 757,45 ВР 1 195,06 1 132,88 1 107,66 1 045,76 995,45 Сабаильский район Общее 2 214,53 2 180,28 2 086,27 2 044,83 2 025,39 ПР 1 837,82 1 818,63 1 805,30 1 772,15 1 760,81 ВР 2 383,63 2 242,25 2 162,10 2 133,87 2 115,07 Хатаинский район Общее 1 276,81 1 281,80 1 241,72 1 194,32 1 167,84 ПР 1 269,34 1 287,23 1 240,69 1 206,40 1 188,65 ВР 1 295,52 1 270,98 1 242,09 1 173,31 1 127,66 Хазарский район Общее 977,98 965,11 926,92 904,41 900,52 ПР - - - - - ВР - - - - - Ясамальский район Общее 1 501,46 1 494,15 1 444,38 1 408,28 1 385,13 ПР 1 427,22 1 405,49 1 351,73 1 323,14 1 309,51 ВР 1 653,57 1 655,37 1 632,69 1 576,17 1 545,13

Примечание: Таблица взята с сайта объявлений www.yeniemlak.az