​Эксперт: 2016 год будет самым тяжелым для рынка недвижимости

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ После проведенной 21 декабря второй девальвации национальной валюты Азербайджана на рынке недвижимого имущества города Баку царит неопределенность.
Об этом сообщил Report эксперт Нусрат Ибрагимов: "Покупатели и продавцы не могут принять решения и следят за ситуацией. Это продлится до стабилизации ситуации на рынке".
Однако эксперт отмечает, что подобная ситуация носит временный характер. В связи с искусственным повышением цен на дома в последние дни Н.Ибрагимов сказал, что подобные попытки наблюдались и во время девальвации 21 февраля: "Это не дало результата и цены на недвижимость вернулись к прежнему уровню".
Также ожидается снижение цен на рынке аренды жилья. Н.Ибрагимов считает, что девальвация не влияет на этот сегмент рынка, потому что оплата здесь производится в манатах. По мнению эксперта, по мере обесценивания маната продажа квартир будет производиться в долларах.
Эксперт отмечает, что 2016 год будет самым тяжелым для рынка недвижимости с точки зрения активности и цен: "Неизбежно двузначное процентное сокращение цен".
Статистика цен на выставленные на продажу квартиры в городе Баку (AZN)
|2015 год
|Июль
|Август
|Сентябрь
|Октябрь
|Ноябрь
|Месячная динамика, %
|-1,68
|-1,28
|-2,91
|-3,03
|-2,96
|Г.Баку, общее
|Общее
|1 477,83
|1 458,91
|1 416,41
|1 373,51
|1 332,85
|Первичный рынок
|1 429,31
|1 413,02
|1 379,32
|1 344,28
|1 312,15
|Вторичный рынок
|1 582,73
|1 561,24
|1 519,67
|1 466,93
|1 415,44
|Бинагадинский район
|Общее
|1 419,51
|1 405,26
|1 363,68
|1 334,48
|1 318,88
|ПР
|1 367,60
|1 378,45
|1 317,65
|1 301,31
|1 297,94
|ВР
|1 483,87
|1 442,71
|1 423,91
|1 381,20
|1 348,96
|Низаминский район
|Общее
|1 342,06
|1 308,93
|1 274,82
|1 237,46
|1 197,86
|ПР
|1 228,18
|1 204,08
|1 183,64
|1 170,67
|1 135,35
|ВР
|1 425,36
|1 397,35
|1 348,01
|1 291,18
|1 254,37
|Наримановский район
|Общее
|1 718,60
|1 687,04
|1 630,41
|1 590,28
|1 574,55
|ПР
|1 724,38
|1 696,24
|1 632,26
|1 586,66
|1 575,08
|ВР
|1 711,83
|1 674,56
|1 625,07
|1 594,22
|1 573,98
|Насиминский район
|Общее
|1 741,52
|1 716,02
|1 676,55
|1 594,05
|1 580,77
|ПР
|1 748,61
|1 735,00
|1 683,28
|1 607,01
|1 597,70
|ВР
|1 731,88
|1 688,42
|1 666,00
|1 579,30
|1 563,47
|Гарадагский район
|Общее
|1 001,15
|991,35
|963,71
|951,63
|950,12
|ПР
|944,13
|988,79
|874,63
|-
|-
|ВР
|1 021,52
|992,21
|951,08
|-
|-
|Сабунчниский район
|Общее
|1 091,57
|1 071,61
|1 045,82
|1 013,32
|984,35
|ПР
|934,23
|922,06
|943,26
|936,23
|924,44
|ВР
|1 293,56
|1 224,15
|1 137,89
|1 095,30
|1 042,14
|Сураханский район
|Общее
|1 133,26
|1 094,64
|1 055,82
|1 006,68
|970,06
|ПР
|855,15
|828,17
|778,43
|762,42
|757,45
|ВР
|1 195,06
|1 132,88
|1 107,66
|1 045,76
|995,45
|Сабаильский район
|Общее
|2 214,53
|2 180,28
|2 086,27
|2 044,83
|2 025,39
|ПР
|1 837,82
|1 818,63
|1 805,30
|1 772,15
|1 760,81
|ВР
|2 383,63
|2 242,25
|2 162,10
|2 133,87
|2 115,07
|Хатаинский район
|Общее
|1 276,81
|1 281,80
|1 241,72
|1 194,32
|1 167,84
|ПР
|1 269,34
|1 287,23
|1 240,69
|1 206,40
|1 188,65
|ВР
|1 295,52
|1 270,98
|1 242,09
|1 173,31
|1 127,66
|Хазарский район
|Общее
|977,98
|965,11
|926,92
|904,41
|900,52
|ПР
|-
|-
|-
|-
|-
|ВР
|-
|-
|-
|-
|-
|Ясамальский район
|Общее
|1 501,46
|1 494,15
|1 444,38
|1 408,28
|1 385,13
|ПР
|1 427,22
|1 405,49
|1 351,73
|1 323,14
|1 309,51
|ВР
|1 653,57
|1 655,37
|1 632,69
|1 576,17
|1 545,13
Примечание: Таблица взята с сайта объявлений www.yeniemlak.az
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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