Экс-сотрудники Boeing не намерены молчать о дефектах после гибели информаторов

Двое бывших сотрудников авиакомпании Boeing намерены добиваться полного освещения проблем безопасности, связанных с дефектами в продукции корпорации, несмотря на гибель двух информаторов.

Двое бывших сотрудников авиакомпании Boeing намерены добиваться полного освещения проблем безопасности, связанных с дефектами в продукции корпорации, несмотря на гибель двух информаторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета New York Post.

По ее данным, новые информаторы "полны решимости" рассказать правду о дефектах в продукции авиакомпании, несмотря на смерть двух предшественников. По словам Роя Ирвина, проработавшего в компании с 2011 по 2017 годы, ему приходилось сталкиваться с проблемами с безопасностью и качеством, которые он обнаруживал в самолетах, только что покинувших заводской цех. Они, по его информации, должны были пройти проверку, однако часто она не проводилась.

По словам другого собеседника газеты, Сантьяго Паредеса, он увидел сотни дефектов на производственной линии, включая недостающие и поврежденные детали. "Все, что я видел, было похоже на бомбу замедленного действия", - добавил информатор.

В январе авиалайнер Boeing 737 MAX из-за разгерметизации совершил экстренную посадку вскоре после вылета и потерял часть фюзеляжа. После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа и провести их проверки. Они продолжались шесть недель и затронули как Boeing, так и Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для самолета. В марте газета The New York Times сообщила, что Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ.