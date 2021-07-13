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Экс-министр Израиля посоветовал строить кибуцы в Карабахе

Экс-министр Израиля посоветовал строить кибуцы в Карабахе Бывший министр связи Израиля Аюб Кара побывал с визитом в Азербайджане.
Инфраструктура
13 июля 2021 г. 10:32
Экс-министр Израиля посоветовал строить кибуцы в Карабахе

Бывший министр связи Израиля Аюб Кара побывал с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Бывший министр предложил Азербайджану заселять Карабаха по типу кибуц (сельскохозяйственная коммуна), как в свое время это делал Израиль.

"Я надеюсь, что нам удастся помочь Азербайджану восстановить этот регион, чтобы беженцы из Азербайджана могли вернуться в свои села и города. Мы должны послать израильские компании для помощи в обезвреживании мин. Мы можем предложить азербайджанцам подходящую технологию для восстановления этого региона", - сказал он.

В рамках визита Кара побывал на строящейся итало-израильской молочной ферме.

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Версия на английском языке Former Israeli FM offers to restore Karabakh by building Kibbutzim
Версия на азербайджанском языке İsrailin keçmiş naziri: "Qarabağı bizim “Kibbutzim” üsulu ilə bərpa edin"

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