Экс-министр Израиля посоветовал строить кибуцы в Карабахе

Бывший министр связи Израиля Аюб Кара побывал с визитом в Азербайджане.

Бывший министр связи Израиля Аюб Кара побывал с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Бывший министр предложил Азербайджану заселять Карабаха по типу кибуц (сельскохозяйственная коммуна), как в свое время это делал Израиль.

"Я надеюсь, что нам удастся помочь Азербайджану восстановить этот регион, чтобы беженцы из Азербайджана могли вернуться в свои села и города. Мы должны послать израильские компании для помощи в обезвреживании мин. Мы можем предложить азербайджанцам подходящую технологию для восстановления этого региона", - сказал он.

В рамках визита Кара побывал на строящейся итало-израильской молочной ферме.