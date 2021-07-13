Экс-министр Израиля посоветовал строить кибуцы в Карабахе

Бывший министр связи Израиля Аюб Кара побывал с визитом в Азербайджане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Бывший министр предложил Азербайджану заселять Карабаха по типу кибуц (сельскохозяйственная коммуна), как в свое время это делал Израиль.
"Я надеюсь, что нам удастся помочь Азербайджану восстановить этот регион, чтобы беженцы из Азербайджана могли вернуться в свои села и города. Мы должны послать израильские компании для помощи в обезвреживании мин. Мы можем предложить азербайджанцам подходящую технологию для восстановления этого региона", - сказал он.
В рамках визита Кара побывал на строящейся итало-израильской молочной ферме.