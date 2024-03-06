Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона

Увеличение пропускной способности Среднего коридора важно для стимулирования экономического роста стран и укреплению регионального сотрудничества.

Увеличение пропускной способности Среднего коридора важно для стимулирования экономического роста стран и укреплению регионального сотрудничества.

Об этом Report заявил экономист, независимый исследователь Улугбек Камалетдинов.

"Расширение пропускной способности коридора повышает его конкурентоспособность, особенно в контексте войны, санкций и альтернативы традиционным транспортным маршрутам из Китая. Кроме того, развитие инфраструктуры в странах коридора не только улучшает транспортные возможности, но и способствует развитию их экономик, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни в регионе", - отметил он.

Эксперт напомнил, что ранее в октябре прошлого года, председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал меры по развитию Среднего коридора, которые Китай намерен предпринять для укрепления сотрудничества между государствами - участниками инициативы "Один пояс - один путь".

"Таким образом, улучшение логистических цепей будет способствовать привлечению компаний, инвестиций и развитию международной торговли. Однако, это также потребует развития и модернизации транспортной инфраструктуры в регионе, включая дороги, в том числе железные, порты, аэропорты и логистические центры", - добавил Камалетдинов.

Экономист также затронул вопрос цифровизации Транскаспийского международного транспортного маршрута: "Цифровизация ТМТМ имеет огромное значение для улучшения его эффективности и конкурентоспособности. Она поможет ускорить грузоперевозки, улучшить прозрачность и безопасность процессов, снизить издержки. Думаю, что это важный шаг в современных реалиях, где использование цифровых технологий играет ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры".

Он подчеркнул, что цифровизация позволит автоматизировать и упростить процессы, связанные с перемещением грузов по маршруту, включая, оборот электронной документации, отслеживание грузов, обмен информацией между участниками и мониторинг процессов.

"Легче станет собирать и анализировать данные о грузах, маршрутах и логистических операциях, что позволит оптимизировать планирование и управление грузоперевозками, улучшить прогнозирование потребностей, снизить издержки и повысить эффективность логистических процессов. Однако, при внедрении цифровых решений необходимо учитывать такие аспекты, как кибербезопасность, защиту персональных данных и стандартизацию. Необходимо разработать соответствующие меры и политику для обеспечения безопасности и надежности цифровых систем на ТМТМ", - подытожил У.Камалетдинов.