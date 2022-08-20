Экономика Нахчывана выросла на 2,3%

В январе-июле 2022 года в Нахчыванской АР произведено ВВП на сумму 1 млрд 652 млн 55 тысяч 500 манатов, что на 2,3 процента больше показателя соответствующего периода 2021 года.

В январе-июле 2022 года в Нахчыванской АР произведено ВВП на сумму 1 млрд 652 млн 55 тысяч 500 манатов, что на 2,3 процента больше показателя соответствующего периода 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, объем ВВП на душу населения по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличился на 2,7 процента и составил 3 563,5 маната.

В секторе промышленности в указанном периоде произведено продукции на сумму 682 млн 400 тысяч 400 манатов, что на 2,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.