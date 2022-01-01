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Экономика Азербайджана за 11 месяцев этого года увеличилась на 5,3 процента

Экономика Азербайджана за 11 месяцев этого года увеличилась на 5,3 процента "Вся работа на освобожденных землях ведется за счет государственного бюджета Азербайджана. Мы не получали никакой помощи, не брали никаких кредитов, проводим эту работу своими силами".
Инфраструктура
1 января 2022 г. 01:12
Экономика Азербайджана за 11 месяцев этого года увеличилась на 5,3 процента

"Вся работа на освобожденных землях ведется за счет государственного бюджета Азербайджана. Мы не получали никакой помощи, не брали никаких кредитов, проводим эту работу своими силами".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в своем обращении в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

"Конечно, без стремительного экономического развития проводить всю эту работу такими высокими темпами будет невозможно. В результате проделанной работы мы, можно сказать, уже вступили в посткризисный период. За 11 месяцев этого года экономика Азербайджана увеличилась на 5,3 процента, а ненефтяная экономика – на 6,4 процента. Промышленное производство выросло на 5,5 процента, а промышленность в ненефтяном секторе – на 20,7 процента. Наши валютные резервы увеличились на 2,2 миллиарда долларов. Положительное сальдо в наших торговых связях составляет 9,4 миллиарда долларов. Внешний государственный долг составляет всего 17 процентов нашего валового внутреннего продукта, а в нынешнем году он сократился как в абсолютных цифрах, так и в соотношении с ВВП", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan iqtisadiyyatı bu ilin 11 ayında 5,3 faiz, qeyri-neft iqtisadiyyatı isə 6,4 faiz artıb"

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