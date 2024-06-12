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Экологическая устойчивость в центре внимания на Всемирном саммите по аэронавигации 2024 в Баку

Экологическая устойчивость в центре внимания на Всемирном саммите по аэронавигации 2024 в Баку Сегодня в Баку стартовал Всемирный саммит по аэронавигации 2024 CANSO, организованный Управлением воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines. На этой неделе также состоится 28-е Ежегодное генеральное собрание организации.
Инфраструктура
12 июня 2024 г. 10:38
Экологическая устойчивость в центре внимания на Всемирном саммите по аэронавигации 2024 в Баку

Сегодня в Баку стартовал Всемирный саммит по аэронавигации 2024 CANSO, организованный Управлением воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines. На этой неделе также состоится 28-е Ежегодное генеральное собрание организации.

Как сообщает Report, c 11 по 13 июня мировые лидеры в сфере организации воздушного движения и члены CANSO (Международной организации гражданского аэронавигационного обслуживания) принимают участие в обсуждениях ключевых вопросов и принятии важных решений для будущего организации. Темой мероприятия этого года является экологическая устойчивость и, в особенности, борьба с изменением климата. Участники обсудят вопросы снижения углеродного следа авиации, внедрения инновационных технологий, улучшения процесса управления воздушным движением для достижения более экологичных полетов и другие темы.

На церемонии открытия саммита в Баку выступили генеральный директор CANSO Саймон Хоккард, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев и в формате видеообращения президент Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано.

"Собравшись в Азербайджане, мы осознаем необходимость срочных глобальных мер и сотрудничества для смягчения последствий изменения климата. Азербайджан предпринял значительные шаги в области охраны окружающей среды. Вынося эту важную дискуссию здесь, в Баку, мы признаем необходимость совместных усилий всей индустрии и стран для защиты экосистемы нашей планеты для будущих поколений", - сказал на церемонии открытия генеральный директор CANSO Саймон Хоккард.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев отметил: "Проведение Всемирного саммита по аэронавигации 2024 и 28-го Ежегодного общего собрания CANSO в Азербайджане подчеркивает растущее влияние и лидерство нашей страны в авиационном секторе. Это также отражает нашу приверженность инновациям, совершенству и активному участию в работе международных авиационных организаций. Хочу выразить благодарность руководству CANSO за оказанное нам доверие".

“Давайте использовать это мероприятие как платформу для обмена идеями, передовым опытом и установления новых партнерских отношений. Совместными усилиями мы сможем снизить глобальные выбросы газов и внести значительный вклад в достижение наших общих целей в борьбе с изменением климата”, - заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

CANSO - международная организация гражданского аэронавигационного обслуживания - является глобальным голосом управления воздушным пространством и определяет его будущее. Члены CANSO обслуживают почти 90 процентов мирового воздушного движения и включают поставщиков услуг воздушной навигации, пользователей и операторов воздушного пространства, а также производителей и поставщиков авиационной техники.

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Версия на английском языке Environmental Sustainability in spotlight at CANSO Global ATM Summit 2024 in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən Ümumdünya Aeronaviqasiya Sammitində ekoloji dayanıqlılıq diqqət mərkəzindədir

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