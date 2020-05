Экипаж Crew Dragon успешно перешел на борт МКС - ВИДЕО

Члены экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен в воскресенье успешно перешли на борт Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Добро пожаловать, Боб и Даг. За миссией следил весь мир, мы очень гордимся тем, что вы сделали для нашей страны, подарив вдохновение всему миру", - указал в разговоре с астронавтами директор NASA Джеймс Брайденстайн. "Мы счастливы оказаться на борту этого потрясающего комплекса", - ответил ему Хёрли, выразив благодарность NASA и SpaceX. На кадрах трансляции астронавты располагались бок-о-бок с членами экипажа МКС в лице астронавта NASA Криса Кэссиди, а также российских космонавтов Ивана Вагнера и Анатолия Иванишина.

"Для нас честь быть малой составляющей этой миссии", - подчеркнул Хёрли. В свою очередь Бенкен отметил, что техническое оснащение Crew Dragon позволило астронавтам поспать около семи часов. "В первую ночь (в космосе) бывает трудно уснуть", - признался Бенкен. Во время 19-часового полета к МКС у астронавтов был предусмотрен восьмичасовой сон.

Корабль Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС в 10:16 по времени Восточного побережья США (18:16 бакинское время), а в 13:02 (21:02) Кэссиди открыл люк, предварительно проведя процедуру выравнивания давления на его борту и в переходном шлюзе.

Напомним, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

“We’re just happy to be here and Chris [Cassidy] is going to put us work. And hopefully we will fit in and not mess too many things up.” @Astro_Doug on him and @AstroBehnken being the newest crew members of the @Space_Station. pic.twitter.com/Y5xZJFn2As