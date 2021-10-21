ЕК видит потенциал для расширения транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе

Усиление транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе имеет большое значение для региона.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава подразделения Еврокомиссии Лоуренс Мередит в рамках мероприятия, посвященного сотрудничеству в Черном море, и организованного в Батуми грузинским представительством Евросоюза.
По ее словам, для этого имеет большой потенциал: "Расширение транспортной инфраструктуры значимо не только для Грузии, но и для всего Кавказа - Азербайджана, Армении, а также Центральной Азии и Китая. Мы видим потенциал роста в торгово-экономической сфере, а также в объемах грузовых и контейнерных перевозок".