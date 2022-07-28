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ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети

ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о поправках в свое предложение по TEN-T (трансъевропейской транспортной сети), предусматривающих продление четырех транспортных коридоров ЕС на территории Украины и Молдовы с учетом последствий боевых действий России,
Инфраструктура
28 июля 2022 г. 17:22
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о поправках в свое предложение по TEN-T (трансъевропейской транспортной сети), предусматривающих продление четырех транспортных коридоров ЕС на территории Украины и Молдовы с учетом последствий боевых действий России, а также предложила удалить эту страну с карт TEN-T.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила член ЕК по транспорту Адина Вэлян.

"За счет продления четырех европейских транспортных коридоров на территории Украины и Молдовы, включая порты Мариуполь и Одесса, сегодняшнее предложение поможет улучшить транспортное сообщение этих двух стран с ЕС, способствуя экономическому обмену и улучшая связи в интересах людей и бизнеса. Эти коридоры также станут ключевым приоритетом при восстановлении транспортной инфраструктуры Украины после окончания войны", - заявила она.

По ее словам, усилия Брюсселя по содействию экспорту зерна из Украины по "дорогам солидарности" также продемонстрировали "важность функциональной совместимости в транспортной системе".

Как объясняют в ЕК, боевые действия РФ в Украине "изменила геополитический ландшафт, подчеркнув уязвимость ЕС перед непредвиденными событиями за пределами союза".

"Основные воздействия на глобальные рынки, такие как глобальная продовольственная безопасность, подчеркнули, что внутренний рынок союза и транспортную сеть нельзя рассматривать изолированно, когда речь идет о союзной политике. Сейчас как никогда необходимы более тесные связи с соседними странами-партнерами ЕС", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в Брюсселе.

В документе указывается, что "сотрудничество с Россией и Белорусью в области транспорта больше не считается приемлемым и более не отвечает интересам ЕС". Таким образом, предложено "удалить Россию и Белорусь с карт TEN-T".

В предложении ЕК также рассматривается разная ширина колеи железнодорожных путей в Украине и в ЕС.

Обновленное предложение Еврокомиссии по TEN-T теперь станет предметом продолжающихся переговоров с Европейским парламентом и Советом ЕС по пересмотру трансъевропейской транспортной сети.

TEN-T - выдвинутая в 2014 году стратегия транспортной политики ЕС, направленная на соединение стран Евросоюза и его европейских партнеров с запада на восток и с севера на юг сетью автодорог, железных дорог, аэропортов и водных инфраструктур.

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