ЕК и Казахстан запустили Координационную платформу Среднего коридора

Европейская комиссия и министерство транспорта Казахстана сегодня в Астане запустили Координационную платформу Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Европейская комиссия и министерство транспорта Казахстана сегодня в Астане запустили Координационную платформу Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.

“Мероприятие состоялось с участием представителей стран Центральной Азии и других стран, расположенных вдоль коридора, а также международных финансовых институтов и не входящих в состав ЕС стран G7. Новая платформа будет работать над расширением функционала ТМТМ, чтобы превратить его в мультимодальный и конкурентный маршрут, связывающий Европу с Азией за 15 дней или менее”, - говорится в информации.

Минтранс отмечает, что новая платформа будет способствовать продвижению Среднего коридора и координации усилий по реализации приоритетных проектов в области физической и мягкой инфраструктуры в Центральной Азии. Также она будет стимулировать и координировать инвестиции в железные дороги, дорожную и портовую инфраструктуру.

“Создание Координационной платформы предоставляет нам уникальную возможность объединить усилия, обменяться опытом и мнениями для достижения общих целей. Хочу отметить, что в данную работу приглашены наши партнеры из Азербайджана, Армении, Грузии, а также Турции, что играет важную роль в свете реализации крупных и устойчивых целей по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", – отметил глава Минтранспорта Казахстана Марат Карабаев.

Советник высокого ранга Генерального директората по международному партнерству ЕС Хенрик Хололей заявил, что Координационная платформа, созданная для ТМТМ, знаменует собой значительный шаг вперед, направленный на сближение Центральной Азии и Европы.