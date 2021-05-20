ЕБРР стал полноправным владельцем управляемого азербайджанцами порта в Молдове

ЕБРР стал единственным владельцем оператора Джурджулештского порта — компании Danube Logistics

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал единственным владельцем оператора и арендатора Международного свободного порта Джурджулешты компании Danube Logistics в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, 18 мая молдавский суд зарегистрировал смену собственника, после того как банк купил 100% акций группы компаний Danube Logistics. Следует отметить, что Джурджулештский порт принадлежит государству. Сделка состоялась 7 мая, в результате чего ЕБРР стал единственным владельцем оператора Джурджулештского порта — компании Danube Logistics.

«Этим приобретением ЕБРР стремится способствовать продолжению успешной работы и развития Международного свободного порта Джурджулешты и будет искать решения для привлечения международных инвесторов, чтобы и дальше поддерживать и развивать порт», — говорится в сообщении банка.

В ЕБРР напомнили, что с 1995 года банк оказывал поддержку в строительстве и работе порта, а в 2013 году заменил Credit Suisse — основного выгодополучателя Danube Logistics. Напомним, что Danube Logistics в марте 2007 года взяла у швейцарского банка Credit Suisse кредит, но не смогла его погасить. Долг был погашен за счет нового кредита от ЕБРР и от молдавского банка.

В дополнение к кредитному соглашению Danube Logistics Holding BV и ЕБРР 12 февраля 2013 года заключили дополнительное соглашение об участии. Согласно этому соглашению, ЕБРР владел 65% выручки от продажи акций и дивидендных выплат, которые Danube Logistics Holding BV получает или получит от Danube Logistics.

ООО Danube Logistics, зарегистрированное в Молдове, является генеральным инвестором и оператором Международного свободного порта Джурджулешты. В декабре 2004 года правительство Молдовы подписало инвестиционное соглашение с азербайджанской компанией Azpetrol, возглавляемая в то время Рафиком Алиевым, о строительстве и управлении портом. Сделка заключалась в том, чтобы Azpetrol выплатила долг правительства Молдовы перед ЕБРР по его предыдущему кредиту на развитие порта.

Для развития порта в 2007 году его [Рафика Алиева] компания Easeur Group, которая владела контрольным пакетом акций Danube Logistics, взяла ссуду у Credit Suisse в размере 25 миллионов долларов США для инвестиций в порт.

Когда он не смог вернуть кредитные ресурсы деньги швейцарцам, в 2011 году Р.Алиев продал контрольный пакет акций Danube Logistics голландской компании с аналогичным названием Danube Logistics Holding BV, принадлежащей Томасу Мозеру, бывшему бизнес-менеджеру Р.Алиева в Молдове и бывшему сотрудник ЕБРР в Азербайджане.

Таким образом, компании Danube Logistics теперь полностью принадлежит ЕБРР.