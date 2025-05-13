ЕБРР: Средний коридор открывает новые перспективы для транспортного сектора Азербайджана

Торговля по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) может открыть новые возможности для транспортного сектора Азербайджана.

Торговля по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) может открыть новые возможности для транспортного сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, в майском выпуске отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" подчеркивается стратегический потенциал ТМТМ для Азербайджана.

"В среднесрочной перспективе торговля по Среднему коридору, соединяющему Китай с Европой, может создать новые возможности для транспортного и логистического секторов Азербайджана, поскольку усилия по укреплению мира могут открыть доступ к новым торговым маршрутам и потокам инвестиций", - отмечается в отчете.

ТМТМ представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.