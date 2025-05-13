ЕБРР: Средний коридор открывает новые перспективы для транспортного сектора Азербайджана

Торговля по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) может открыть новые возможности для транспортного сектора Азербайджана.
Как сообщает Report, в майском выпуске отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" подчеркивается стратегический потенциал ТМТМ для Азербайджана.
"В среднесрочной перспективе торговля по Среднему коридору, соединяющему Китай с Европой, может создать новые возможности для транспортного и логистического секторов Азербайджана, поскольку усилия по укреплению мира могут открыть доступ к новым торговым маршрутам и потокам инвестиций", - отмечается в отчете.
ТМТМ представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек.
Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.
Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.