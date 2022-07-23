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ЕБРР профинансирует казахстанский сегмент Среднего коридора

ЕБРР профинансирует казахстанский сегмент Среднего коридора Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит казахстанской государственной железнодорожной компании до 50 млрд тенге (103,20 млн долларов США) для финансирования модернизации маршрута Европа-Азия в обход России.
Инфраструктура
23 июля 2022 г. 11:19
ЕБРР профинансирует казахстанский сегмент Среднего коридора

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит казахстанской государственной железнодорожной компании до 50 млрд тенге (103,20 млн долларов США) для финансирования модернизации маршрута Европа-Азия в обход России.

Как передает Report со ссылкой на банк, до недавнего времени до 95% грузовых перевозок между Китаем и Европейским союзом (ЕС) проходило через Северный коридор, который проходит через Казахстан, Россию и Беларусь.

"Поскольку международные перевозчики все чаще ищут альтернативы пересечению территории России, спрос на перевозки по Среднему коридору, который связывает Казахстан с Азербайджаном, Грузией и Турцией через Каспийское море, значительно увеличился. Его развитие имеет первостепенное значение для устойчивости региональной торговли", - говорится в сообщении.

Банк вложит деньги в местные облигации, выпускаемые железнодорожной компанией "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

Инвестиции также помогут КТЖ реструктурировать свой баланс и реализовать ряд антикризисных мер, включая реорганизацию операций по транзитным грузоперевозкам, чтобы справиться с последствиями пандемии и продолжающихся геополитических потрясений, говорится в сообщении ЕБРР.

Казахстан может транзитом перевозить китайские грузы, как в Россию по железной дороге, так и в Азербайджан, отправляя их через Каспийское море из своего порта Актау.

Собственный экспорт нефти этой центральноазиатской страны через Россию оказался под угрозой после того, как 5 июля российский суд приказал оператору трубопровода, по которому казахстанская нефть транспортируется в Черное море, приостановить деятельность на 30 дней.

Однако консорциум подал апелляцию и заявил, что остановка маршрута может привести к непоправимым последствиям.

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Версия на азербайджанском языке EBRD Orta Dəhlizin Qazaxıstan seqmentinin inkişafını maliyyələşdirəcək

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