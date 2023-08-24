ЕБРР оценил перспективы подключения Узбекистана к Транскаспийскому маршруту

Использование транзитного потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) позволит Узбекистану и южным странам Центральной Азии диверсифицировать свои транспортные маршруты, так как представляет собой альтернативу южном

Использование транзитного потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) позволит Узбекистану и южным странам Центральной Азии диверсифицировать свои транспортные маршруты, так как представляет собой альтернативу южному наземному маршруту, проходящему через Иран.

Как передает Report со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), это сыграет ключевую роль в налаживании регулярных перевозок товаров из Турции и Европы в страны Центральной Азии и Азии.

«В настоящее время Узбекистан считает сотрудничество с прикаспийскими государствами приоритетным направлением своей внешней политики и транспортной стратегии, охватывающей период до 2035 года. В ней Транскаспийский коридор выделяется в качестве ключевого приоритета и отмечаются конкурирующие потребности как в сотрудничестве, так и в конкуренции с Казахстан», - отмечает банк.

При этом ЕБРР определил приоритетные потребности в инвестициях в инфраструктуру Узбекистана в краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.

В краткосрочной перспективе рекомендуется реализация проекта увеличения пропускной способности железнодорожной станции Ок-Куприк. В настоящее время на станции имеются четыре полосы движения и предусматривается добавление еще двух полос длиной примерно 1 500 метров. Это позволит сократить заторы на границе, увеличить пропускную способность более чем на 30% и повысить эффективность трансграничных операций между Узбекистаном и Казахстаном.

Предлагается также расширение железнодорожной линии в СЭЗ «Наманган», поскольку расстояние между железнодорожной линией и территорией СЭЗ очень короткое (примерно 1 км), новое железнодорожное сообщение через урбанизированную территорию обеспечит прямой доступ к СЭЗ для грузоотправителей и позволит избежать городских пробок. Постепенное расширение этой практики и в других ключевых СЭЗ решит проблемы с заторами и загрязнением, а также предоставит производителям и экспортерам прямой доступ к железным дорогам.

В краткосрочной перспективе также рекомендуется развитие мультимодальных логистических центров и складов класса А в Ферганской долине, Ташкентской области, Самарканде/Бухаре и Навои. Эти торговые центры и логистические узлы имеют адекватное автомобильное и железнодорожное сообщение, но не имеют логистических возможностей, необходимых для мультимодальных транспортных операций. Развитие мультимодальных логистических центров снизят логистические затраты грузоотправителей и будут способствовать повышению общей эффективности железных дорог.

Отметим, что вчера Азербайджан и Узбекистан обсуждали меры по созданию совместной логистической компании в рамках Транскаспийского коридора, а также строительству складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран.

Как сообщил ранее заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов, республика рассматривает возможность открыть в Бакинском порту свой терминал. Для этого власти страны рассчитывают использовать государственно-частное партнерство. Он также сообщил, что в 2023 году Узбекистан увеличит поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 млн тонн.

В 2022 году перевозки узбекских грузов через порт Баку увеличились почти в 2 раза, и республика намерена и далее наращивать грузоперевозки, используя транспортную сеть Азербайджана.

ЕБРР рекомендует Узбекистану в среднесрочной перспективе реализовать проект строительства узбекского участка дороги Учкудук (Узбекистан)-Кызылорда (Казахстан). В настоящее время между этими городами нет прямого маршрута, а время в пути составляет более 16 часов по дороге (примерно 1 200 км), хотя расстояние между Учкудуком и до границы всего около 200 км по прямой. Строительство дороги должно быть дополнено строительством пропускного пункта для поддержки экономической и торговой деятельности между этими странами, сокращения времени в пути и заторов на существующих пунктах пропуска.

Предусматривается реализация проекта реконструкции железной дороги Нукус (Узбекистан)-Бейнеу (Казахстан). Он направлен на восстановление железнодорожной линии от Нукуса до узбекско-казахстанской границы (примерно 400 км) с целью улучшения времени транзита, надежности и комфорта пассажиров. Реализация проекта улучшит торговые и региональные связи между Узбекистаном и Казахстаном и свяжет Каракапалстанскую область в Узбекистане с Актау (Мангистауская область) в Казахстане.

Банк также рекомендует дальнейшее развитие пункта пропуска Фарап-Алат и реконструкцию подъездных дорог. Он является основным пунктом пропуска между Узбекистаном и Туркменистаном. Автомобильные и железнодорожные пути через этот пункт соединяются с портом Туркменбаши через Ашхабад. Этот проект включает модернизацию примерно 23 км дороги и модернизацию существующего пограничного пункта. Реализация проекта сократит заторы и время оформления на границе, а также улучшит условия движения.

В долгосрочной перспективе ЕБРР рекомендует реализацию двух проектов.

Проект увеличения пропускной способности железнодорожной линии Ташкент-Самарканд предусматривает строительство высокоскоростной и электрифицированной грузовой железнодорожной линии, которая увеличит скорость на 30%, повысит пропускную способность для движения товаров и обеспечит экологические преимущества. Учитывая ожидаемые объемы грузов на линии, проект может быть реализован на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) при условии дальнейшей детальной оценки.

Банк рекомендует строительство новых дорог от Ташкента до Самарканда и от Ташкента до Андижана на основе ГЧП. «Учитывая текущие и ожидаемые транспортные потоки вдоль двух участков дороги, можно было бы провести строительство новых дорог на основе ГЧП, что позволит глобальным инвесторам участвовать в тендерах. Ожидается, что эти инвестиции приведут к экономии времени в пути и повышению качества обслуживания, главным образом за счет участия частного сектора», - считает ЕБРР.