ЕБРР назначил новые сроки утверждение кредита на покупку судов для ASCO

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует 13 декабря на Совете директоров одобрить долгосрочный кредит для ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует 13 декабря на Совете директоров одобрить долгосрочный кредит для ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).

Об этом передает Report со ссылкой на банк.

Сумма кредита не указывается, хотя ранее говорилось о возможности предоставления обеспеченного кредита первой очереди в размере 60 млн долларов США. В ASCO также отметили об отсутствии на сегодня информации о размере кредита.

Отметим, что ЕБРР дважды переносила сроки рассмотрения этого проекта на Совете директоров. Первоначально дата рассмотрения была назначена на 26 апреля, затем на 12 июля.

Средства кредита предназначены на покупку судов в рамках стратегии международной экспансии пароходства.

ЕБРР считает, что этот проект поможет ASCO расширить операции торгового флота в международных водах за пределами Каспийского моря, улучшив региональную связь и торговые отношения: "Проект будет способствовать повышению качества перехода на "конкурентоспособный" за счет приобретения дополнительных судов для увеличения грузоподъемности компании и повышения гибкости маршрутных направлений. Проект также поддержит цель "интеграция" за счет увеличения доходов компании от некаспийского флота и облегчения перевозок по Среднему коридору".

Как отмечает банк, компания также использует опыт ЕБРР в области энергоэффективности и ресурсоэффективности для достижения более высоких экологических стандартов и устранения рисков, связанных с переходом к нулевому балансу выбросов углерода.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" было создано в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.