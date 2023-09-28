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EBRD намерен оказать поддержку модернизации железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане

EBRD намерен оказать поддержку модернизации железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане Азербайджан обсудил возможности расширения сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), в том числе приоритетные проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры при финансовой поддержке банка.
Инфраструктура
28 сентября 2023 г. 15:56
EBRD намерен оказать поддержку модернизации железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане

Азербайджан обсудил возможности расширения сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), в том числе приоритетные проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры при финансовой поддержке банка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги“ (АЖД).

Председатель акционерного общества Ровшан Рустамов встретился с главным банкиром EBRD по инфраструктуре Еленой Гордеевой. Подчеркнув значимость проектов по развитию ненефтяного сектора и модернизации транспортной инфраструктуры, реализуемых при финансовой поддержке банка, председатель отметил важность проекта технического консультирования, реализованного при поддержке банка в 2017-2021 годах с целью оптимизации электроснабжения и энергоэффективности железных дорог.

Официальный представитель EBRD, в свою очередь, заявила, что банк готов профинансировать инфраструктурные проекты АЖД в будущем.

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Версия на английском языке ФотоEBRD eager to support modernization of railway infrastructure in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоEBRD Azərbaycanda dəmiryol infrastrukturunun müasirləşdirilməsinə dəstək vermək istəyir

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