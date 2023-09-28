EBRD намерен оказать поддержку модернизации железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане

Азербайджан обсудил возможности расширения сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), в том числе приоритетные проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры при финансовой поддержке банка.

Азербайджан обсудил возможности расширения сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), в том числе приоритетные проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры при финансовой поддержке банка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги“ (АЖД).

Председатель акционерного общества Ровшан Рустамов встретился с главным банкиром EBRD по инфраструктуре Еленой Гордеевой. Подчеркнув значимость проектов по развитию ненефтяного сектора и модернизации транспортной инфраструктуры, реализуемых при финансовой поддержке банка, председатель отметил важность проекта технического консультирования, реализованного при поддержке банка в 2017-2021 годах с целью оптимизации электроснабжения и энергоэффективности железных дорог.

Официальный представитель EBRD, в свою очередь, заявила, что банк готов профинансировать инфраструктурные проекты АЖД в будущем.