EBRD готов профинансировать проект транспортного коридора Север-Юг

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) готов профинансировать проект международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом заявила на бизнес-форуме в Баку руководитель представительства EBRD в Азербайджане Ивана Дуарте.

По ее словам, банк активно участвует в финансировании транспортных проектов в Азербайджане, России, Казахстане, Беларуси и других странах.

"Что касается коридора Север-Юг, финансирование всего проекта не представляется возможным, однако банк может осуществить частичное финансирование", - отметила И.Дуарте.