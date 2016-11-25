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    EBRD готов профинансировать проект транспортного коридора Север-Юг

    Об этом заявила глава представительства EBRD в Азербайджане Ивана Дуарте

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) готов профинансировать проект международного транспортного коридора Север-Юг.

    Как сообщает Report, об этом заявила на бизнес-форуме в Баку руководитель представительства EBRD в Азербайджане Ивана Дуарте.

    По ее словам, банк активно участвует в финансировании транспортных проектов в Азербайджане, России, Казахстане, Беларуси и других странах.

    "Что касается коридора Север-Юг, финансирование всего проекта не представляется возможным, однако банк может осуществить частичное финансирование", - отметила И.Дуарте.

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