EASA: Boeing 737 MAX после модификации готов вернуться в эксплуатацию в ЕС

Исполнительный директор организации Патрик Кай уточнил, что Европейское агентство по авиационной безопасности провело собственные летные испытания, а также тестирование на симуляторах для оценки безопасности лайнера

Авиалайнер Boeing 737 MAX после модификации готов вернуться в эксплуатацию в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

"EASA завершило независимое исследование Boeing 737 MAX и заявляет, что доработанный самолет готов вернуться в эксплуатацию", - заявило агентство. При этом исполнительный директор организации Патрик Кай уточнил, что EASA провело собственные летные испытания, а также тестирование на симуляторах для оценки безопасности лайнера.

"Мы полностью уверены в безопасности самолета, что является предварительным условием для получения нашего разрешения. Однако мы продолжим внимательно следить за работой [Boeing] 737 MAX, когда он вернется в эксплуатацию. Параллельно, и по нашему настоянию, Boeing также взяла на себя обязательство работать над дальнейшим улучшением самолета в среднесрочной перспективе, чтобы достичь еще более высокого уровня безопасности", - подчеркнул Кай.

Напомним, что 21 ноября 2020 года Кай заявлял, что EASA примет "решения, позволяющие вернуть [самолет] в эксплуатацию", ориентировочно в январе 2021 года. Вместе с тем глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, в котором говорится, что Boeing 737 MAX вновь может эксплуатироваться после завершения "всестороннего, методичного анализа аспектов безопасности".