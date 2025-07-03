Джон Алдердайс: Британия готова инвестировать в проекты вдоль Среднего коридора

Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) уже реализовало первую сделку в авиационном секторе Азербайджана и в настоящее время изучает проекты модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры в Казахстане и Грузии.

Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) уже реализовало первую сделку в авиационном секторе Азербайджана и в настоящее время изучает проекты модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры в Казахстане и Грузии.

Как сообщает Report , об этом заявил торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс на конференции по вопросам транспортной связанности Каспийского региона, прошедшей в Лондоне.

По его словам, интерес Лондона к инфраструктурным проектам вдоль Среднего коридора - стратегического маршрута, соединяющего Азию с Европой через Казахстан, Южный Кавказ и Турцию - стремительно растет.

"Развитие Среднего коридора должно стать приоритетом для всех стран региона. Это направление сулит колоссальные экономические выгоды для всего Евро-Каспийского пространства", - подчеркнул Дж. Алдердайс.

Согласно оценке Европейского банка реконструкции и развития, для полного раскрытия потенциала Среднего коридора потребуется около 18,5 млрд евро инвестиций в так называемую "жесткую" инфраструктуру - расширение портов, обновление подвижного состава и строительство логистических центров.

Дж. Алдердайс также отметил, что не менее важную роль играет и "мягкая" связанность - унификация торговых стандартов, цифровизация процедур и упрощение таможенных формальностей.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.