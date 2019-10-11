Джавид Гурбанов: Железнодорожные грузоперевозки через территорию Азербайджана растут

За первые 9 месяцев этого года по железным дорогам Азербайджана было перевезено 700 тысяч тонн российских грузов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, по железной дороге также перевозятся туркменские грузы.

Дж.Гурбанов также отметил об увеличении объемов грузоперевозок в рамках транспортного коридора Lapis-Lazuli.

Напомним, что российские грузы перевозятся по транспортному коридору "Север - Юг", который рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран.

Через территорию Азербайджана проходит ряд транспортных коридоров с участием Туркменистана. В частности, это маршрут в рамках коридора "Восток-Запад", который объединяет Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, а также маршрут Lapis-Lazuli - Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию.