Джавид Гурбанов: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью готова

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Проходящим через Азербайджан международным транспортным коридорам уделяется большое внимание. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) уже завершено. В конце этого месяца железную дорогу планируется ввести в эксплуатацию.

Как сообщает Report, об этом сказал на проходящем в Баку мероприятии "Argus Международный нефтяной саммит в Азербайджане 2017" глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.

"Этот проект создаст условия для снижения тарифов, сокращения сроков. Работы на грузинском и турецком сегментах проекта уже завершены. Дорога полностью готова, все испытания проведены", - сказал Гурбанов.