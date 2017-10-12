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    Джавид Гурбанов: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью готова

    Все испытания проведены
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Проходящим через Азербайджан международным транспортным коридорам уделяется большое внимание. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) уже завершено. В конце этого месяца железную дорогу планируется ввести в эксплуатацию.

    Как сообщает Report, об этом сказал на проходящем в Баку мероприятии "Argus Международный нефтяной саммит в Азербайджане 2017" глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.

    "Этот проект создаст условия для снижения тарифов, сокращения сроков. Работы на грузинском и турецком сегментах проекта уже завершены. Дорога полностью готова, все испытания проведены", - сказал Гурбанов.

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