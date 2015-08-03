​Джавид Гурбанов: Вдоль железнодорожной линии Баку-Сумгайыт существует достаточное количество незаконных построек

Баку. 3 августа. REPORT. AZ/ "Вдоль железнодорожной линии Баку-Сумгайыт существует достаточное количество незаконных построек. Некоторые из них сносятся, а при невозможности сноса производится повторная регистрация".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, построенных вдоль железных дорог незаконных построек очень много: "Многие из них не имеют документов. После новой регистрации все документы будут представлены в правительство. В связи с этим имеется несколько распоряжений главы государства. Данный вопрос является очень чутким, поэтому он требует особого подхода", - отметил Д.Гурбанов.