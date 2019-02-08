Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в ближайшее время посетит Иран

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов. в ближайшее время посетит Иран.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде на пресс-брифинге.

"Официальное приглашение уже передано. Целью визита является обсуждение участия Азербайджана в инфраструктурных проектах Ирана, в частности, железных дорог - строительство железной дороги Решт-Астара в рамках проект "Север – Юг". Азербайджан проявляет интерес к этому проекту", - заявил Д.Джахангирзаде.

Посол не исключил, что в ходе визита азербайджанская сторона будет обсуждать вопрос кредитования Азербайджаном железной дороги Решт-Астара.

Дипломат подчеркнул, что на данный момент завершена треть работ на станции в иранской Астаре.

"Как в Азербайджане, так и в Иране есть серьезный интерес в строительстве данной железной дороги, так как он выгоден обеим сторонам. После строительства станции мы намерены приступить к строительству непосредственно железной дороги Решт-Астара", - сказал Д. Джахангирзаде.