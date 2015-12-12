​Джавид Гурбанов: В Азербайджане составляется список незаконных построек вдоль железных дорог

Баку.12 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане составляется список незаконных построек вдоль железных дорог".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, вопрос незаконных построек сейчас рассматривается: "Пока нет новой информации по данному вопросу, однако в случае выявления новых данных, они будут доведены до общественности. Сейчас ведется работа по составлению списка незаконных построек".